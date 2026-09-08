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Аргументы недели

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Немец перешел на сторону русских, за что был расстрелян фашистами

Немец перешел на сторону русских, за что был расстрелян фашистами

В истории Великой Отечественной войны известны сотни тысяч случаев перехода немецких солдат на сторону Красной армии или участия их в антифашистском движении.

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