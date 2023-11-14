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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Тренер «Трактора» Заварухин о рекорде Шабанова: «Он с «Композита», как сказал Алексей Шевченко. Делаем Максиму замечания, что в медийном плане нужно работать»

Нападающий «Трактора» набрал очки в десятом матче подряд и побил рекорд челябинского клуба по продолжительности серии в КХЛ.

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