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Пять лет командировок за полярный круг: что я увидела на краю земли

Пять лет командировок за полярный круг: что я увидела на краю земли

Есть места, которые меняют представление о привычной жизни за считанные часы. Когда поезд несколько суток идет через пустоту, а за окном сначала редеют леса, потом исчезают и они, начинаешь понимать, насколько условны наши городские ориентиры.

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