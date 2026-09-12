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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Инфантино подтвердил, что будет баллотироваться на новый срок в ФИФА: «Мой слоган очень прост, но в то же время очень четок: «Футбол принадлежит всем»

Президент ФИФА Джанни Инфантино подтвердил, что будет баллотироваться на новый срок. «Конечно, я буду кандидатом на выборах 18 марта следующего года.

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