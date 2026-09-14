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«В России идеальные семьи. Канадцы едят один фастфуд – у нас куда родители его запихнут, сами знаете. Поэтому там много толстых». Куряченков из OHL о жизни в Канаде

Форвард клуба OHL «Брэмптон Стилхедс» Степан Куряченков сказал, что российские семьи питаются более полезной едой, чем канадские.

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