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Царьград

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Кубанские медики удалили у мужчины огромную опухоль весом 17 кг

Кубанские медики удалили у мужчины огромную опухоль весом 17 кг

Житель думал, что резко набирал вес просто так.На днях медики хирургического отделения 2 НИИ-КК №1 провели сложную операцию.

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