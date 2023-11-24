Миллеровская межрайонная прокуратура: способы телефонного мошенничества становятся все более изощренными

Мошенники умело используют всю доступную информацию и технологии, разбираются в психологии людей, вынуждая жертву раскрывать всю информацию о себе либо совершать те или иные действия, используют человеческие слабости и чувства в своих корыстных интересах.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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