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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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У Феррана 7 голов при 7 ударах в створ за 6 матчей в «ПСЖ»

Ферран Торрес забил 7 голов после первых 7 ударов в створ в матчах за « ПСЖ » в этом сезоне. В воскресенье форвард поразил ворота « Марселя » в матче 5-го тура Лиги 1 (2:1).

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