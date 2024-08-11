WhatsApp собираются импортозаместить «национальным мессенджером». 📲📲📲 Его на базе «ТамТам» разработает VK.
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WhatsApp собираются импортозаместить «национальным мессенджером». 📲📲📲 Его на базе «ТамТам» разработает VK.