Уникальное явление на музыкальном небосклоне гипнотическая Sevdaliza

Глаза женщины, а особенно глаза Севды - это никогда не прекращающееся стихийное бедствие. А когда перед тобой такой многогранный талант, когда слушаешь ее исполнение, видишь ее клипы - понимаешь, что столкнулся с явлением абсолютно незнакомым.