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Уникальное явление на музыкальном небосклоне гипнотическая Sevdaliza

Уникальное явление на музыкальном небосклоне гипнотическая Sevdaliza

Глаза женщины, а особенно глаза Севды - это никогда не прекращающееся стихийное бедствие. А когда перед тобой такой многогранный талант, когда слушаешь ее исполнение, видишь ее клипы - понимаешь, что столкнулся с явлением абсолютно незнакомым.

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