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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Владелец «Юты» Райан Смит: «Стив Балмер – порядочный человек. Я рад, что он принял наказание»

Владелец «Юта» Райан Смит высказался о расследовании НБА в отношении « Клипперс » и Стива Балмера .

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