Немецкий таблоид в новой публикации подчеркивает усталость Запада от военного конфликта на Украине. Все больше стран сокращают объемы помощи или вовсе, как Словакия, отказываются безвозмездно поддерживать киевский режим.
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