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Spiegel: «финальная битва» ВСУ состоится весной 2024 года

Spiegel: «финальная битва» ВСУ состоится весной 2024 года

Немецкий таблоид в новой публикации подчеркивает усталость Запада от военного конфликта на Украине. Все больше стран сокращают объемы помощи или вовсе, как Словакия, отказываются безвозмездно поддерживать киевский режим.

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