Газета.ру
ГЛАВНАЯНОВОСТИПОЛИТИКАБИЗНЕСОБЩЕСТВОАРМИЯМНЕНИЯКУЛЬТУРА
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Газета.ру

8 363 подписчика

"Ведомости": бизнесмен Фридман подал иск к Люксембургу на $16 млрд

"Ведомости": бизнесмен Фридман подал иск к Люксембургу на $16 млрд

Российский миллиардер Михаил Фридман подал на Люксембург иск в Гонконгский международный арбитражный центр (HKIAC), требуя выплатить ему $16 млрд - во столько он оценил общую стоимость своих замороженных активов в стране.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх