"Ведомости": бизнесмен Фридман подал иск к Люксембургу на $16 млрд

Российский миллиардер Михаил Фридман подал на Люксембург иск в Гонконгский международный арбитражный центр (HKIAC), требуя выплатить ему $16 млрд - во столько он оценил общую стоимость своих замороженных активов в стране.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии