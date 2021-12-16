«Хуже только фашист в танке»: Как спастись от «чайника» за рулем

Чему поучиться у американцев и немцев, чтобы первые два года водительского стажа не оборвали или не покалечили жизни россиян Александр Ситников Фото: ТАСС/Александр Рюмин Проблема неопытных водителей актуальна не только у нас, но и во всем мире.