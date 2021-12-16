БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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«Хуже только фашист в танке»: Как спастись от «чайника» за рулем

«Хуже только фашист в танке»: Как спастись от «чайника» за рулем

Чему поучиться у американцев и немцев, чтобы первые два года водительского стажа не оборвали или не покалечили жизни россиян Александр Ситников Фото: ТАСС/Александр Рюмин Проблема неопытных водителей актуальна не только у нас, но и во всем мире.

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