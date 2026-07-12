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7 сердечных приступов зафиксировано в Буэнос-Айресе во время матча Аргентины со Швейцарией. Один болельщик скончался

51-летний болельщик скончался от инфаркта во время матча между Аргентиной и Швейцарией в четвертьфинале ЧМ-2026 (3:1).

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