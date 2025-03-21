СМИ сообщили о желании Франции применить мощный торговый инструмент ЕС против США

Франция хочет, чтобы Европейский союз впервые рассмотрел возможность применения своей самой мощной ответной меры против США, если президент Дональд Трамп будет использовать тарифы, чтобы заставить блок изменить политику.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии