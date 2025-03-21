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СМИ сообщили о желании Франции применить мощный торговый инструмент ЕС против США

СМИ сообщили о желании Франции применить мощный торговый инструмент ЕС против США

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