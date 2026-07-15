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Стало известно о расколе внутри НАТО из-за военных расходов

Стало известно о расколе внутри НАТО из-за военных расходов

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте и премьер-министр Канады Марк Карни олицетворяют две противоположные точки зрения внутри альянса относительно того, как следует использовать увеличенные оборонные расходы.

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