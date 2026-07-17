Космонавт Ленкова встретилась с сотрудниками Росгвардии Подмосковья на Байконуре

Сотрудники вневедомственной охраны Главного управления Росгвардии по Московской области, несущие службу на комплексе «Байконур», встретились с космонавтом дублирующего экипажа пилотируемого корабля «Союз МС-25» Анастасией Ленковой.
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