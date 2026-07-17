360
360°НовостиЭфир
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

360

162 313 подписчиков

Космонавт Ленкова встретилась с сотрудниками Росгвардии Подмосковья на Байконуре

Космонавт Ленкова встретилась с сотрудниками Росгвардии Подмосковья на Байконуре

Сотрудники вневедомственной охраны Главного управления Росгвардии по Московской области, несущие службу на комплексе «Байконур», встретились с космонавтом дублирующего экипажа пилотируемого корабля «Союз МС-25» Анастасией Ленковой.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии