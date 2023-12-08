Наиболее коррумпированная сфера предпринимательской деятельности — закупки товаров и услуг

Согласно исследованию, проведенному Торгово-промышленной палатой РФ, наиболее коррумпированной сферой предпринимательской деятельности является закупки товаров и услуг по Федеральному закону № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».
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