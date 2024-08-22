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Казахстан призвал Белоруссию объективно оценивать его позицию

Казахстан призвал Белоруссию объективно оценивать его позицию

Посла Белоруссии Павла Утюпина пригласили в Министерство иностранных дел Казахстана и призвали объективно оценивать позицию Астаны в отношении происходящих процессов, говорится в сообщении пресс-службы казахстанского внешнеполитического ведомства.

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