Казахстан призвал Белоруссию объективно оценивать его позицию

Посла Белоруссии Павла Утюпина пригласили в Министерство иностранных дел Казахстана и призвали объективно оценивать позицию Астаны в отношении происходящих процессов, говорится в сообщении пресс-службы казахстанского внешнеполитического ведомства.
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