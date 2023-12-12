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Подоляк заявил, что Киев «умрёт», но не окажется российским городом

Подоляк заявил, что Киев «умрёт», но не окажется российским городом

Руководитель ОП киевского режима Михаил Подоляк указал на тот факт, что Киев «умрёт», но не окажется одним из входящих в состав Российской Федерации населённых пунктов.

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Комментарии
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АндрейБорков
Ни чего страшного в этом нет. Киев если умрет, то значит такова его судьба. Значит на месте умершего города пленные укропитеки построят новый, живой город, не факт, что его название сохраниться. К примеру тот же Питер был и Ленинградом, потом опять стал Питреом. А можно, как это уже бывало не раз, в НОВОМ ГОРОДЕ, что будет построен на месте бывшего Киева, в историческом музее выделят местечко, восстановят пару построек времен князя Ярослава Мудрого, и как бы память будет сохранена. А за пределами этого музея будет новый город, скажем Владоград или что то наподобие. По этому если Киева не будет, околеет он, то значит у него судьба такая. как говориться - НА ТО ОНА ИСТОРИЯ, ТА САМАЯ, КОТОРАЯ НИ СЛОВА НИ ПОЛ-СЛОВА НЕ СОВРЕТ.
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9 час.
t
tatyanadavydkina
Ну тогда он сначала умрет а потом окажется российским. Вот делов-то.
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8 час.

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