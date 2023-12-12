Подоляк заявил, что Киев «умрёт», но не окажется российским городом

АндрейБорков

Ни чего страшного в этом нет. Киев если умрет, то значит такова его судьба. Значит на месте умершего города пленные укропитеки построят новый, живой город, не факт, что его название сохраниться. К примеру тот же Питер был и Ленинградом, потом опять стал Питреом. А можно, как это уже бывало не раз, в НОВОМ ГОРОДЕ, что будет построен на месте бывшего Киева, в историческом музее выделят местечко, восстановят пару построек времен князя Ярослава Мудрого, и как бы память будет сохранена. А за пределами этого музея будет новый город, скажем Владоград или что то наподобие. По этому если Киева не будет, околеет он, то значит у него судьба такая. как говориться - НА ТО ОНА ИСТОРИЯ, ТА САМАЯ, КОТОРАЯ НИ СЛОВА НИ ПОЛ-СЛОВА НЕ СОВРЕТ.