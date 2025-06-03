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Юра Борисов может сняться в фильме про разработчика OpenAI Альтмана

Юра Борисов может сняться в фильме про разработчика OpenAI Альтмана

Михаил Гребенщиков/ТАСС Российский актер Юра Борисов может сыграть одну из главных ролей в новом фильме итальянского режиссера Луки Гуаданьино "Artificial" про основателей американской компании OpenAI, которая является разработчиком сервиса ChatGPT.

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