Юра Борисов может сняться в фильме про разработчика OpenAI Альтмана

Михаил Гребенщиков/ТАСС Российский актер Юра Борисов может сыграть одну из главных ролей в новом фильме итальянского режиссера Луки Гуаданьино "Artificial" про основателей американской компании OpenAI, которая является разработчиком сервиса ChatGPT.
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