Обвиняемый в подрыве «Северных потоков» заявил о работе на СБУ

Обвиняемый в причастности к подрыву газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2» гражданин Украины Сергей Кузнецов заявил, что на момент совершения диверсии проходил службу в Вооруженных силах Украины и выполнял задачи Службы безопасности Украины.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии