Обвиняемый в подрыве «Северных потоков» заявил о работе на СБУ

Обвиняемый в причастности к подрыву газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2» гражданин Украины Сергей Кузнецов заявил, что на момент совершения диверсии проходил службу в Вооруженных силах Украины и выполнял задачи Службы безопасности Украины.