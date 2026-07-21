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Пятый канал

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Обвиняемый в подрыве «Северных потоков» заявил о работе на СБУ

Обвиняемый в подрыве «Северных потоков» заявил о работе на СБУ

Обвиняемый в причастности к подрыву газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2» гражданин Украины Сергей Кузнецов заявил, что на момент совершения диверсии проходил службу в Вооруженных силах Украины и выполнял задачи Службы безопасности Украины.

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