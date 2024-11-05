Эксперт рассказал, что будет с ценами на куриные яйца в Алтайском крае

Amic.ru выяснил у руководителей птицефабрик, вырастет ли в ноябре стоимость продукции Птицефабрики Алтайского края поднимать цены на куриные яйца в ближайшее время не планируют, по крайней мере, уведомления в торговые сети они не рассылали.
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