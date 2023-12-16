Названы самые популярные в РФ подарки на Новый год

Наиболее популярными подарками на Новый год в текущем году могут стать предметы гардероба, электроника или ювелирные украшения, при этом за год продажи этих товаров выросли в два-три раза, пишет «Прайм» со ссылкой на данные исследования аналитиков маркетплейса Ozon и МТС-Банка.