Названы самые популярные в РФ подарки на Новый год

Наиболее популярными подарками на Новый год в текущем году могут стать предметы гардероба, электроника или ювелирные украшения, при этом за год продажи этих товаров выросли в два-три раза, пишет «Прайм» со ссылкой на данные исследования аналитиков маркетплейса Ozon и МТС-Банка.
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