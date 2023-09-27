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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Станислав Поздняков: «Костомаров будет примером для всех тех наших ребят, которые участвовали в СВО и получили ранения»

«Для меня, как и для многих, стало большим облегчением то, что он выжил в борьбе с недугом. Безусловно, не только все спортивное сообщество, вся страна болела и переживала за него.

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