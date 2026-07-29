В Воронеже начнут ремонт крыш двух исторических зданий

Управление по охране объектов культурного наследия выдало разрешения на ремонт кровель двух зданий регионального значения на улице Степана Разина – «Дома жилого усадьбы Вяхирева» (№51) и «Дома Бабушкина» (№51а).
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