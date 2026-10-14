Дерматовенеролог Файзулина: коллаген в БАДах принимается для эластичности кожи

БАДы с коллагеном принимают для улучшения эластичности кожи. Об этом «Газете.Ru» рассказала пластический хирург, дерматовенеролог, косметолог, основатель ФАР КЛИНИК Адель Файзулина.
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