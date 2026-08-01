Объекты противника в Киеве объяты пожарами после ночной ракетной атаки В ночь на 1 августа российские Вооружённые силы нанесли очередной массированный удар по целям на к.
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Объекты противника в Киеве объяты пожарами после ночной ракетной атаки В ночь на 1 августа российские Вооружённые силы нанесли очередной массированный удар по целям на к.
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