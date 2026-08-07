Ревность, интриги тренеров и отказ уехать в США: почему распался дуэт Евгения Платова и Оксаны Грищук

Двукратные олимпийские чемпионы Евгений Платов и Оксана Грищук запомнились зрителям как один из самых эмоциональных дуэтов в фигурном катании.
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