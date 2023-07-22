Кишинёвский цирк зажигает огни — таково название короткометражного фильма, выпущенного киностудией "Молдова-фильм" в 1982 году, и посвященного первому представлению в свежеотстроенном Кишинёвском цирке, которое состоялось 25 апреля 1982 года.