Volkswagen расторг соглашение с профсоюзами, готовясь к увольнениям[{"type":"text-block","attr":{},"content":"На прошлой неделе стало известно о намерениях руководства концерна Volkswagen AG закрыть несколько заводов в Германии (впервые в истории компании!) и начать массовые увольнения рабочих.