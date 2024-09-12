Volkswagen расторг соглашение с профсоюзами, готовясь к увольнениям[{"type":"text-block","attr":{},"content":"На прошлой неделе стало известно о намерениях руководства концерна Volkswagen AG закрыть несколько заводов в Германии (впервые в истории компании!) и начать массовые увольнения рабочих.
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