Жан-Клод ван Дамм хочет стать послом мира в России

Желание посетить Россию, предложив свою кандидатуру на роль посла мира, выразил актёр из Голливуда Жан-Клод ван Дамм в видеообращении к президенту России Владимиру Путину, которое было опубликовано журналисткой Дианой Панченко 16 апреля в ее Telegram-канале.