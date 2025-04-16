Жан-Клод ван Дамм хочет стать послом мира в России

Желание посетить Россию, предложив свою кандидатуру на роль посла мира, выразил актёр из Голливуда Жан-Клод ван Дамм в видеообращении к президенту России Владимиру Путину, которое было опубликовано журналисткой Дианой Панченко 16 апреля в ее Telegram-канале.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии