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Мировое обозрение

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Компания Boeing взяла вину на себя за крушение двух самолётов

Компания Boeing взяла вину на себя за крушение двух самолётов

Чиновник из министерства юстиции Соединённых Штатов Америки сообщил, что американская корпорация Boeing согласилась признать вину в преступном мошенничестве по делу о крушении двух самолетов 737 Max в 2018−2019 годах.

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