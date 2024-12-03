Россиянам рассказали, когда они смогут забрать пенсионные накопления

Россияне смогут забрать пенсионные накопления в 2025 году при достижении 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин, рассказал старший научный сотрудник Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Виктор Ляшок.
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