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Дания отказалась отправлять официальную делегацию на Олимпиаду в Пекине

Дания отказалась отправлять официальную делегацию на Олимпиаду в Пекине

Свою официальную делегацию на Олимпийские игры в Пекине не будет отправлять правительство Дании из-за якобы нарушения прав человека в Китае, 14 января сообщило Agence France-Presse со ссылкой на датского министра иностранных дел Еппе Куфуда.

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