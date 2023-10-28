Axios: атаки Израиля в секторе Газа идут из-за провала переговоров о заложниках

Вероятной причиной возобновления ударов Армии Израиля по сектору Газа и решения о "расширении" действий наземных сил страны мог послужить провал переговоров по освобождению заложников, считают два высокопоставленных чиновника.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии