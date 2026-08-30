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Казанда Бакый Урманченың 10 ел күрсәтелмәгән «Печән базары» рәсемен тәкъдим иттеләр

Казанда Бакый Урманченың 10 ел күрсәтелмәгән «Печән базары» рәсемен тәкъдим иттеләр

Бакый Урманченың 10 ел дәвамында Татарстан Республикасы Милли музее фондларында сакланган рәсеме Габдулла Тукай әдәби музеенда күрсәтелде.

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