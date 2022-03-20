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Юрзинов о студенческом хоккее в России: «В новых условиях он будет развиваться еще интенсивнее. В США и Канаде это основа основ»

Владимир Юрзинов считает, что в России нужно развивать студенческий хоккей.  «В США и Канаде великолепно развит студенческий хоккей, там он – основа основ.

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