Саммит ШОС

ВЛАДИМИР АВАТКОВ Говорят, «за двумя зайцами погонишься - ни одного не поймаешь». Турция, кажется, решила проверить эту пословицу на прочность.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
- Путин закрыл то, на чем держались все санкции. Европа в панике. Чем ответит Брюссель?
- А Россия предупреждала: покорение целого континента успешно завершено
- Россия не будет играть в игры глобалистов, целью которых является сохранение Украины как рычага давления на всех акторов. Жёсткость Путина закрывает окно возможностей для торга, на который рассчитывали определенные круги в США.
Свежие комментарии
- Нас ждёт "вторая ...
- ВС Нас ждёт "вторая ...
- ВС Нас ждёт "вторая ...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым