Дроны киевского режима атаковали Орловскую область, украинский постпред в ООН угрожает уничтожением Крымского моста

Украинские дроны в очередной раз атаковали территорию Российской Федерации. На Западе по этому поводу всё меньше рефлексии и всё больше попыток власти объяснить своим согражданам, что «у Украины есть право» наносить удары и по территориям, которые признаны российскими даже самим Западом.