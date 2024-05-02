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Военные новости ★ спецоперация

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Дроны киевского режима атаковали Орловскую область, украинский постпред в ООН угрожает уничтожением Крымского моста

Дроны киевского режима атаковали Орловскую область, украинский постпред в ООН угрожает уничтожением Крымского моста

Украинские дроны в очередной раз атаковали территорию Российской Федерации. На Западе по этому поводу всё меньше рефлексии и всё больше попыток власти объяснить своим согражданам, что «у Украины есть право» наносить удары и по территориям, которые признаны российскими даже самим Западом.

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