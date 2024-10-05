Сборная Пакистана по футболу отказалась проводить матч с РФ в октябре

Менеджер по связям с общественностью Пакистанской федерации футбола (ПФФ) Мухаммад Яшал Мажар заявил, что сборная Пакистана приняла решение отказаться от проведения запланированного товарищеского матча со сборной России в октябре.
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