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Регионы России

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«Гравитон» и Argo.Tech создали высокопроизводительный ИТ-комплекс для ФБУН НИИ СБМ Роспотребнадзора

«Гравитон» и Argo.Tech создали высокопроизводительный ИТ-комплекс для ФБУН НИИ СБМ Роспотребнадзора

Компании «Гравитон» и Argo.Tech запустили программно-аппаратный комплекс (ПАК) на базе системы хранения данных «Гравитон» ПХ424И24БМ-АР для модернизации ИТ-инфраструктуры Федерального бюджетного учреждения науки «Научно-исследовательский институт системной биологии и медицины» Роспотребнадзора.

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