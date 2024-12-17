TikTok просит Верховный суд о спасательном круге по мере приближения крайнего срока продажи или запрета

Компании TikTok и ByteDance обратились в Верховный суд США с просьбой заблокировать закон, по которому TikTok должен быть продан или запрещен в Соединенных Штатах, говорится в экстренном заявлении, поданном в высший суд Америки в понедельник.
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