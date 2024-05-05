Российские вузы начисляют дополнительные баллы за участие в экологической акции

Образовательные учреждения дают преференции победителям и лауреатам Руководитель Росприроднадзора Светлана Радионова в своем телеграм-канале рассказала о вузах, которые поддержали премию «Экология – дело каждого».
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