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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Родри впервые выйдет в стартовом составе «Барсы» – на матч с «Валенсией»

Полузащитник Родри впервые попал в стартовый состав «Барселоны». 30-летний испанец начнет с первых минут матч 4-го тура Ла Лиги против «Валенсии».

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