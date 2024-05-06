Хакеры взломали сервера Минобороны Великобритании

Хакеры взломали сервера Министерства обороны Великобритании. Об этом сообщил телеканал Sky News. «Во вторник парламентариям будет сообщено о масштабной утечке данных, связанной с Министерством обороны и нацеленной на военнослужащих», — указали в сообщении.