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ТАСС

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Командир корабля "Перекоп" посвятил в моряки-надводники вьетнамских курсантов

Командир корабля "Перекоп" посвятил в моряки-надводники вьетнамских курсантов

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Ритуал посвящения в моряки-надводники вьетнамских курсантов был проведен под руководством командира штурманского похода учебного корабля "Перекоп" контр-адмирала Вячеслава Сытника в ходе перехода из Владивостока во вьетнамский порт Камрань.

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