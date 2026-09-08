Командир корабля "Перекоп" посвятил в моряки-надводники вьетнамских курсантов

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Ритуал посвящения в моряки-надводники вьетнамских курсантов был проведен под руководством командира штурманского похода учебного корабля "Перекоп" контр-адмирала Вячеслава Сытника в ходе перехода из Владивостока во вьетнамский порт Камрань.