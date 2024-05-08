Бузова вновь расплакалась после разговора с Давой

МОСКВА, 8 мая, ФедералПресс. Известный блогер Давид Манукян, известный как Дава, вновь разоткровенничался на съемках шоу «Сокровища императора», чем вызвал слезы у своей бывшей девушки, ведущей проекта Ольги Бузовой.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии