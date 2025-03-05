Медведчук: выборы президента могут пройти после зачистки режима Зеленского

Бывший лидер запрещенной на Украине партии "Оппозиционная платформа — За жизнь", председатель совета движения "Другая Украина" Виктор Медведчук заявил, что выборы президента на Украине могут состояться после зачистки "режима Зеленского".
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